香港天王劉德華向來以寵粉出名，甚至經常會請活動工作人員幫忙照顧粉絲十分暖心，日前劉德華在外見到許多粉絲在外圍等候他時，便立刻上前為粉絲們簽名，而發現當中混入一名狗仔時，他也好言相勸對方別拍了，怎料對方事後將影片上傳，還沾沾自喜稱「劉德華跟哥說話了」，引發大陸網友怒轟。

大陸狗仔攝影劉大錘3日更新短片，文中寫下「劉德華主動跟哥說話了」更附上挑眉笑的狗狗表情符號，片中可見劉德華見到在外等候的粉絲，特別前來幫忙簽名，而當他看到狗仔混在其中時就直說：「不要拍了，不要拍了」沒想到這句話竟被該名狗仔解讀成「主動搭話」讓網友相當傻眼。

許多大陸網友紛紛留言直批「人家好聲好氣讓你不要拍了，你還拍，還擱這沾沾自喜？」、「你好意思嗎？人家叫你別拍了」、「這臉皮得多厚」、「他不會是想說『我真想乓乓給你兩拳』」、「服啦！人家都說別拍了」。

事實上，先前因為疫情的緣故導致多場演出取消，而相當寵粉的劉德華在他60歲生日時，特別在線上平台免費開唱，當天收看人數累積高達3.5億人次，直接大破該平台紀錄。