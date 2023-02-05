戶外免戴口罩已解禁2個月，但室內場所脫口罩則一延再延，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，最近發現路人絕大部分還是戴著口罩，推測原因有7個，包括脫了又要戴很麻煩，能保暖、還是擔心疫情等，其中「戴口罩看起來比較漂亮」，獲得最多人共鳴。

陳志金近日在臉書分析，大家在戶外仍戴著口罩不想脫下的原因，首先可能是很快又要進入室內或坐大眾運輸工具，脫脫戴戴很麻煩，乾脆戴著；第二，冬天戴口罩保暖又防空污，第三還是會擔心疫情，想保護自己和家人。

再來是與顏值有關，陳志金指出，第四，塗口紅和刮鬍子很花時間；第五戴口罩看起來比較漂亮；第六，像他一樣還在疑惑是不是真的有解禁，擔心被罰，最後是第七，家裡口罩庫存很多。

對此，許多人看到後都直呼，戴口罩真的看起來比較美「戴口罩期間養出來的雙下巴還沒收回去，只好繼續戴著」、「口罩拿下來都不認識彼此，戴著好認人才是真的」、「我去年那屆畢業的學生，三年來沒看過幾次真面目」、「戴習慣了，走在路上沒戴口罩感覺好像沒穿衣服」，也有人表示以上皆是，「我已經習慣戴著，感冒機率比前幾年下降很多」、「黑色口罩防曬力一級棒」、「口罩庫存真的很多，是收藏家等級」。