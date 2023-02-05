經翁章梁拍背提醒「快走」柯文哲才倉促起身，退後2、3秒起馬炮就爆開。（呂妍庭攝）

新港奉天宮元宵祈安遶境！柯文哲、翁章梁點燃起馬炮 險被炮炸他出手提醒 @ChinaTimes ​

嘉義縣新港奉天宮今早舉行元宵遶境起駕，前台北市長柯文哲以台灣民眾黨主席身分參與，與嘉義縣長翁章梁、綠委陳明文、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人一同團拜，但柯與其他人除禮貌性問候，幾乎零對話，互動冷清，起駕過程也發生有趣插曲，柯文哲與翁章梁一同點起馬炮時，柯文哲疑似沒反應過來，經翁章梁拍背提醒「快走」才倉促起身，退後2、3秒起馬炮就爆開，發出轟然巨響，嚇得柯文哲趕緊摀住耳朵。

新港奉天宮天上聖母元宵遶境，超過400年歷史，保存了許多人的歷史記憶，2010年8月正式登錄為嘉義縣無形文化資產，隨疫情解封，信眾參與遶境意願大增，今年奉天宮元宵遶境除在地友宮，還有全台各地12家友宮，超過千人贊境團隊共襄盛舉，而廟方在停止2年後，今年也恢復開放民眾鑽轎腳，柯文哲、翁章梁等人也入境隨俗鑽轎腳。

前台北市長柯文哲與嘉義縣長翁章梁打招呼後，幾乎就沒有交談。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港奉天宮今早舉行元宵遶境起駕，前台北市長柯文哲以台灣民眾黨主席身分參與，與嘉義縣長翁章梁、綠委陳明文、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人一同團拜。（呂妍庭攝）

參與團拜後，柯文哲、翁章梁、陳明文、顏清標等人依序請出媽祖神尊。（呂妍庭攝）

因疫情停止2年後，今年奉天宮恢復開放民眾鑽轎腳，現場大排長龍。（呂妍庭攝）

柯文哲今率民眾黨嘉義地區幹部參與奉天宮元宵遶境，全程不接受訪問，與地方政治人物也僅止於禮貌性問候，幾近零互動，但面對熱情民眾要求合影，柯文哲一概來者不拒，也有民眾直接以總統稱呼，柯文哲微笑以對。

新港奉天宮預計吸引10萬人參與此次盛會，奉天宮董事長何逹煌指出，平日媽祖正尊都供奉在廟裡，只有元宵節才迎請出廟遶境，多年來，元宵媽祖遶境已成新港地區最重要宗教慶典之一，今開台媽祖入廟安座大典將在晚上舉行，預計11點媽祖會入廟，但往年經驗，因信眾熱情迎接遶境隊伍，入廟安座時間多半會延後。