2023士林官邸鬱金香展是「花現台北三部曲」中的第二部曲，即將在2月9日盛大開幕，今年以「遇見愛」為主題，透過經典邂逅場景來打造5個遇見愛的主題展區，並搭配13萬株來自日本及荷蘭的鬱金香，期盼民眾能在萬物復甦的春季，一起在浪漫的鬱金香花海中遇見愛、感受愛，共同追求彼此的幸福。

台北市公園處長黃淑如表示，今年鬱金香展規畫五大主題展區，展區「荷你相遇」以荷蘭「庫肯霍夫鬱金香公園」為概念發想，將荷蘭三寶鬱金香、風車、木屐呈現於大門口打造台版庫肯霍夫，浪漫各色的鬱金香花海，帶給民眾甜甜戀愛氛圍。

黃淑如說，「幸福祈願」展區將日本祈願儀式搬進園區內，帶領大家體驗日式的幸福祈禱，一起將願望寫在愛心繪馬上，為親友祈願；「轉角遇見愛」則打造宛如韓劇才會出現的唯美場景，白色鋼琴靜置於大片鬱金香花海中，映襯著紅色大型愛心氣球，浪漫氛圍飆升。

黃淑如接著提到「遇上夢幻泡泡」中富有情調的大型泡泡讓人對愛情充滿了嚮往，有如宮崎駿的電影「崖上的波妞」，經歷了重重關卡，終於在幸福泡泡裡蛻變成人類，譜出一段純真的愛戀；值得一提的是這次在西式庭園中搭配了腳踏車、旋轉木馬、行李箱、站牌等電影元素以及浪漫的雨傘隧道，讓民眾化身導演親自譜寫出未完待續的電影續集，成就那不期而遇的唯美愛情。

園藝管理所主任吳旻靜提到，公園處員工現在正如火如荼準備鬱金香展中，透過同仁們的花藝布置手法及創意巧思，展示歐式、日式及中式的景觀風格，藉花之視覺與嗅覺，感動人心，讓每一位來參觀的民眾都可以感受到人生的美好，欣賞到人與花的對話、城市與自然的共鳴，一睹鬱金香的萬種風情。

吳旻靜說明，今年士林官邸鬱金香展除了浪漫的展區以及例假日精彩的表演外，也與士林、天母、北投商圈超過50間店家進行合作，只要在展期間出示特約店家官網，就有專屬於賞花民眾的特別優惠，開展後前20名早鳥民眾至特約店家消費還可以蒐集到今年的鬱金香造型徽章。

吳旻靜強調，這次不僅有花卉、餐飲、住宿優惠，更有手做和繪畫等課程體驗，像是小夢境花藝手作坊特別開設「春日鬱金香，索拉乾燥不凋盆花」課程，讓美麗的鬱金香用特別的保存方式展現出不同的美貌；另外Studio 83也開設了鬱金香油畫課程，讓民眾用不同方式將鬱金香的美麗帶回家。