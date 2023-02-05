大陸偵查氣球在美東時間4日下午遭美軍飛彈擊落，大陸《環球時報》前總編輯胡錫進5日表示，美國動用最先進的F-22戰鬥機發射飛彈擊落，是想要製造一個「美國勝利了」的結局，並稱此事件顯示美國沒有能力實事求是對待一起意外事件，一定要將它政治化。

胡錫進在個人微博發文表示，美方實施擊落時，這個「失控飛艇」已經隨氣流飛出了美國南卡羅來納州海岸線，並且降到18000公尺左右的高度。他稱，美國不讓「流浪氣球」就這麼飛走，而是動用最先進的F-22戰鬥機發射飛彈擊落它，是想要製造一個「美國勝利了」的結局；過去兩天美國把氣球事件炒成頭條新聞，攪動了整個美國輿論和政壇，故華盛頓需要「以這種方式收場」。

胡錫進認為，美國總統拜登在氣球被擊落後發聲，「表示他早已經下令將氣球擊落」，但軍方主張待它飛到寬闊水域後再動手。

胡錫進指出，美國輿論和政壇熱炒氣球事件並最終將它擊落，「顯示美國沒有能力實事求是對待一起意外事件，一定要將它政治化」。美國兩黨相互攻擊的格局決定了一定要拔高事情的意義，「使栽贓和強硬佔上風，這個國家已經整體上失去了客觀性」。

胡錫進最後稱，中國就在與這樣一個「不用喝酒就醉醺醺的美國」打交道，承受它因內部爭鬥不斷生成並外溢到國際舞台的敵意。