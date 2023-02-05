母親離家期間，從事外送員，載兒子到處送餐。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄13歲國中少年小彬（化名）於寒假期間，因父母為煮飯相互爭吵，母親憤而帶他離家出走5天，期間音訊全無，小彬父親擔心母子安危報警求助。警方獲報後，調查發現小彬母親離家後從事Uber Eats外送員，載小彬送餐，在以車追人下，順利找到母子二人。小彬母親向警方表示，承諾不會輕忽孩子教育，並會找時間回家與丈夫溝通。

據了解，小彬父母因煮飯問題相互爭吵，小彬母親憤而帶正放寒假的小彬離家，小彬父親以為只是一時氣憤，以為等她氣消後就會回家，不料過了5天仍毫無音訊，小彬父親擔心母子在外安危，於1月31日到附近派出所報警求助。

高雄市少年隊獲報，立即展開追查，用調閱監視器、手機定位等科技偵查方式，尋找母親與小彬足跡，發現小彬母親都會帶著小彬出沒在新興、苓雅等地區，行蹤飄忽不定。

在少年隊持續追查發現，小彬的母親正從事Uber Eats外送員，於是改變協尋方向，以車追人，在持續調閱監視器下，2月2日掌握小彬母親帶小彬在自強路商店前，立即趕往現場，尋獲正購物的小彬與母親。

小彬母親見到員警前來，向員警坦承，自從離家後，屆住在女性友人家中，因為生計，於是開始從事外送員，也為了不給友人添麻煩，便把小彬帶在身旁照顧，一起跟她送餐。

小彬見到員警伯伯時，也很有禮貌的向員警們問好，互動融洽。小彬母親表示，小彬在學成績優異，不會輕忽孩子的教育，並對於員警用心尋找也深表感謝，她承諾會找時間與丈夫溝通。後續員警母子感情互動融洽，在登記完資料後，讓母子繼續送餐點。