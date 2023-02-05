詹姓男子騎微型電動二輪車碰撞後，詹男頭部還撞破自小客車後擋風玻璃一個大洞，他起身後又騎電動二輪車離開，讓網友嘖嘖稱奇！(翻攝臉書「我愛大甲2」)

莫非是練有鐵頭功？ 男頭撞破自小客車後擋風玻璃竟沒事

真的是鐵頭功？39歲的詹姓男子，昨天凌晨騎微型電動二輪車，行經大甲區中山路一段786巷前，從後撞上張男停在路邊的自小客車，頭還撞破自小客車的後擋風玻璃，詹男起身後騎車離開；張男將監視器畫面PO在臉書「我愛大甲2」，員警調閱監視器後鎖定詹男，將通知他到案了解事故發生情形。

警方指出，大甲區53歲的張姓男子，將自小客車停在大甲區中山路一段786巷前，4日凌晨2時04分，發現遭39歲的詹姓男子，騎微型電動二輪車碰撞後，詹男頭部還撞破他自小客車後擋風玻璃，詹男撞擊後雖一度跌倒在地，但他起身後又騎電動二輪車，沿中山路由北往南方向離開。

張男將監視器畫面po在臉書「我愛大甲2」，並報警處理；張男還在臉書PO文說「不知道您的頭是否沒事？」立馬引起網友的熱議，有人留言說「真的是鐵頭功，按照常理，應該是整臉都是血，但都沒事內，厲害，有練過，果然是，少林功夫」。

大甲警分局表示，經員警調閱監視器後，鎖定詹男騎電動二輪車從後碰撞張男的自小客車，造成張男的自小客車車尾受損、車後擋風玻璃破個大洞，正通知詹男到案說明中。