藝人熊熊（卓毓彤）憑著大方不做作的直爽個性，以及敢做敢言的風格，讓她擄獲了不少忠實粉絲，也成了各大綜藝節目的常客，近日她自爆有強迫症，「我非常喜歡夾粉刺」，著迷到會幫每一任男朋友夾粉刺，「重點是我都把他們夾到睡著哦！因為我都非常溫柔」，掀起一波熱烈話題。

熊熊近日在談話節目《同學來了》大方透露，自己對夾粉刺非常著迷，有一次就夾了6個小時，但是因為自己的身高不夠，所以要一直墊起腳尖，長時間下來導致她的膝蓋發炎，甚至回神過來時，發現已經天亮，狂熱的行徑讓現場來賓大呼不可思議。

另外，熊熊也透露，「每一任男朋友，我都一定會幫他們夾粉刺！」而且熊熊還都會讓男友躺在她的大腿上，讓他們可以安穩的躺著休息，一邊享受熊熊夾粉刺服務，所以基本上每一任男友都會被她夾到睡著，他們睡醒驚呼：「你還在夾！？」

熊熊也提到，其實自己本來想以夾粉刺來當作副業，不過她都會替每個人夾很久，這樣客人數會變少，她笑著表示：「我會賠錢。」最後因此作罷。不少網友看到熊熊熱愛夾粉刺後，都紛紛留言表示：「請求熊熊出夾粉刺教學」、「完全可以理解耶！夾粉刺真的會上癮」、「我男友也很喜歡躺在我大腿上讓我夾」、「幫男友夾粉刺很有情趣啊」