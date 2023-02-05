替幼兒更換適合的衣物很重要，小兒科醫師林智葳表示， 5歲男童因生殖器搔癢難耐，母親帶男童就醫說「生殖器好像壞掉」，他看男童的生殖器紅腫且有黃色分泌物，是細菌感染的包皮龜頭炎，他再仔細看男童的肚子有內褲勒痕，推測是內褲太緊太厚導致，提醒婦人要幫男童更換內褲，同時也要清洗藏在包皮的汙垢，才能避免感染。

林智葳近日於談話性節目《醫師好辣》指出，婦人帶5歲兒子就診，表示孩子的生殖器搔癢，手不停抓，他替男童檢查發現，男童的外生殖器紅腫，甚至有黃色分泌物。

林智葳表示，這明顯是細菌感染的包皮龜頭炎，他近一步替男童做檢查，又看到男童的肚子有內褲鬆緊帶勒痕，顯示內褲非常地緊，且磅數較高，內褲又厚又緊，非常不透氣。

林智葳說，男童處生長階段，要適時更換尺寸適合的內褲，加上男童剛換新幼兒園還在適應階段，常常憋尿，又剛好碰到天氣悶熱，種種原因造成細菌性包皮龜頭炎。他提醒婦人，除替男童更換新的內褲外，洗澡時也要把包皮往後推，把藏在包皮裡的汙垢洗乾淨，才能避免感染。