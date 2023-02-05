行政院昨宣布同意續行小三通交通專案常態化實施，國民黨立委陳玉珍直言，根本就是原地踏步，連金馬人民前往大陸地區都還要4天前造冊，且開放鮮少人搭乘的金泉航線，顯示行政院在推動「小三通」客運常態化上是「為德不卒、沒有誠意」，呼籲把金馬人民往來大陸地區的手續便捷化才是應有作為。

針對台商仍無法納入小三通人員範圍內，陳玉珍提到，台商協會陳情，政府若要他們團進團出，甚至是入境檢疫，他們都可以配合來降低金馬的醫療量能負擔，重點是陸委會願不願意想辦法解決，還是要放任台商的需求不管？陳直言，這對近期好不容易出現兩岸關係和緩的跡象恐怕又會再度蒙上陰影，行政院及陸委會不可不慎。

陳玉珍指出，根據陸委會的統計，從小三通旅客的入境唾液快篩檢測來看，初期快篩陽性率介於14.8％至20.5％，近期降至2.2％，這個趨勢與從桃園機場、松山機場入境的快篩陽性比例差異不大。這就是為什麼她一直主張，桃機、松機都可開放讓國人自由進出大陸地區，獨獨小三通就要被「另眼相待」？

她指出，況且陸委會也說，實施春節交通專案來，小三通旅客通關順暢，無違害安全事項，動植物檢疫經加強宣導並嚴格把關，無查獲(驗)非洲豬瘟案件，更可顯示出行政院是有意讓小三通客運常態化原地踏步，漠視金馬人民及台商的實際需求，甚至是拖累金門經濟復甦的步調。

陳玉珍表示，春節交通專案實施來，她接獲許多鄉親的反應，最多陳情的就是必須要在4天前造冊的問題。明明當天還有船位，卻因為4天前未去登記，而無法購票登船，難道桃機、松機等國際空港，也要台灣人民先向地方政府登記，才能購票出國嗎？

她認為，一開始大家都不清楚開放小三通客運對防疫的衝擊，因此才要求金門鄉親先登記再購票上船，以利後續追蹤。現在連從中國大陸來台旅客專案採檢都取消了，為何金門鄉親還要實施提前造冊這種不便捷的方案？陸委會是在搬石頭阻礙小三通常態化的道路嗎？

陳玉珍強調，台商也是中華民國國民，他們也有自由選擇返國道路的權利。中央疫情指揮中心日前清楚表示，由於自中國返台的旅客陽性率僅2％，且未偵測新的變異株出現，所以取消中國大陸來台旅客專案採檢措施。連指揮中心都說過的事情，陸委會仍以中國大陸疫情仍不透明的理由，來阻撓台商可由小三通往返，明顯是兩套標準。

她期盼，行政院及陸委會應真正聽進民意，在最短時間內，就後續「小三通」客運安排進行滾動檢討，便捷金門鄉親小三通的手續，正視台商透過小三通往返大陸的需求，讓金門經濟能真正因小三通客運常態化而復甦振興起來。