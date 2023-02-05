今日的開幕儀式除了新北市教育局長張明文出席外，體育署副署長林哲宏以及新北市棒球委員會主任委員蔡明堂也皆到場共襄盛舉。(黃敬文攝)

新北市政府與貝思沛拉棒球學校合作舉辦的「未來棒球博覽會」，今(5)日於新北市三重棒球場盛大展開，現場展示多項運動科技儀器與訓練概念，並吸引四級棒球各球隊的球員前來「嘗鮮」；教育局長張明文表示，能夠透過運動跟科技的結合，讓這項產業成為台灣重要的競爭力，並向全台各地推廣這種以科技與運動結合的運動場。

本次「未來棒球博覽會」規畫六大展區，分別為「棒球科技體驗區」、「VR體驗區」、「AIMotion比賽數據追蹤體驗區」、「IOT運科儀器訓練區」以及「運動周邊應用區」，今日的開幕儀式除了新北市教育局長張明文出席外，體育署副署長林哲宏以及新北市棒球委員會主任委員蔡明堂與新北市議員王威元也皆到場共襄盛舉。

張明文表示，科學化的訓練是時代的趨勢，新北市府傾力打造優質的運動環境提供給四級運動選手，未來將透過運動科技的輔助，讓教練藉由客觀數據提升棒球訓練效能、優化訓練，降低運動傷害發生的機率。

他指出，運動跟科技的結合是未來趨勢，尤其我國的科技發展放眼全世界都相當具有競爭力，對運動產業也有很好的發展，希望今天所舉辦的博覽會可以當作示範，向各地推廣結合科技的棒球場，讓科技與運動成為台灣未來競爭力的出發點。

這次設在三重棒球場的棒球運科設備建置的經費達1500萬元，全數由中央補助；體育處表示，該設備目前以三重棒球場為主，日後提供4級棒球訓練、比賽時數據分析，並不定期辦理民眾體驗活動。