母子天人永隔！女騎士載雙胞胎兒去平溪玩 自撞路上帳篷身亡

基隆一名鄭姓婦人3日晚間騎機車載著雙胞胎兒子前往新北平溪玩，未料晚上回程途中，不慎撞上廠商為了天燈活動在道路上搭設的帳篷，經送醫後仍傷重不治。警方後續將通知廠商負責人到案說明，全案函送基隆地檢署偵辦，由檢方釐清肇事責任。

警方指出，3日晚間6時許接獲通報，稱新北市平溪區台2丙線8.3公里處，十分往基隆方向發生自撞車禍，派員趕抵現場發現為鄭姓女騎士騎乘機車搭載8歲雙胞胎兒子，因不明原因撞上觀旅局委外廠商在該處道路架設的活動帳篷。

基隆一名鄭姓婦人3日騎機車載雙胞胎兒子到平溪遊玩，回程意外撞上馬路上廠商為了天燈活動架設的帳篷後身亡。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

警方表示，當人員趕抵時鄭女已失去呼吸心跳，其中1名男童無受傷，另1名男童則臉部擦傷、肩膀疼痛，當下立刻將鄭女送往醫院全力搶救，但不幸於同日晚間8時許經醫師宣告急救無效死亡。

警方調查，經查鄭女並無酒駕，經派鑑識人員到場進行採證，並通知該帳篷所屬的活動負責人到案說明，全案函請基隆地檢署偵辦，後續由檢察官釐清相關肇事原因及責任歸屬。