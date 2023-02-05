民眾浪漫求婚，意外開發燈會多元用途。（台中市政府提供）

2023中台灣元宵燈會「幸福台中」！展區燈光璀璨、造景風格溫馨多元，是佳偶良人留下永恆記憶的最佳場域。中市府加碼推出《2023中台灣元宵燈會限定－求婚場景神助攻》活動，限額提供燈會現場浪漫求婚場景營造服務，經網路報名已超過5對佳偶報名額滿，將共同見證才子佳人浪漫求婚。

觀旅局長陳美秀說，中台灣元宵燈會首度移師美拍聖地「水湳中央公園」，結合場域特有地景地貌打造的主題燈區、光環境燈光璀璨，格外吸睛。日前就有對佳偶，男方利用燈會佈燈環境，營造浪漫氛圍，於散步賞燈時向交往多年的女友驚喜求婚，成功執子之手邁向人生的下一段旅程。

陳美秀表示，中台灣元宵燈會結合特有地景地貌，積極助攻成為鼓勵有緣佳偶幸福happy two的起點，非常榮幸為5對攜手共度幸福人生的佳偶規畫求婚活動；目前求婚助攻隊，正為其精心打造專屬求婚計畫；盼在燈會浪漫璀璨燈光下，讓他們留下深刻難忘的甜美回憶步入人生新階段。

觀旅局指出，2023中台灣元宵燈會共有7大主題燈區、11款兔子、30組以上大型燈組。其中「好冰友找朋友」燈區與知名插畫師米拉合作，結合環境議題，以南極企鵝及北極熊相遇為元素創作，呈現因氣候變遷而相遇、互依成為「好冰友」的故事。

觀旅局強調，市府期許促成5對攜手共度幸福人生的好冰友，於燈區現場留下人生新階段深刻難忘的甜美回憶；求婚成功者，還將獲得市長親錄結婚祝福影片及精美小家電，祝福「天下有情人終成眷屬」圓滿成家。