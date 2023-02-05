2023台維斯盃世界一級升降賽，遠在墨西哥奮戰的中華男子網球隊在元宵節清晨傳回捷報，前兩點單打曾俊欣、許育修都直落二獲勝，助隊取得聽牌，下一場雙打再告捷，就可確定晉級世界組一級。

這次台維斯盃中墨之戰在墨西哥海拔2600多公尺高的城市梅特佩克、亞松森倶樂部紅土球場舉行，賽前不到一周墨西哥傳出數位選手與墨國網球協會意見不合，臨時宣布退賽，以前進世界組一級目標全力奮戰的中華隊，第1點單打派出目前世界排名第110名曾俊欣出馬，歷時1小時54分鐘以6比4、6比3拔得頭籌，第2點單打由世界排名第198許育修出賽，1小時46分鐘，7比5、6比3也順利收下。

台維斯盃賽制5戰3勝，首日中華隊贏了兩點單打，台北時間明天凌晨進行第3點的雙打，許育修將和莊吉生攜手，兩人若再下一城，中華隊就可以3場全勝，提前確定晉級台維斯盃世界組一級，創下寶島網球新紀錄。

由於首日兩點單打漂亮奪勝，中華隊領隊龔元高也請團隊享用牛排，慶祝勝利，並為選手加油打氣，朝世界組一級前進。