2022年角逐台北市長落選的台北市前副市長黃珊珊，在2024將扮演哪種角色，各界均相當好奇，昨（4）日她分享接下來的計畫，宣布再次參戰一日北高自行車挑戰，並說卸下公職的她已成為自由球員，選還是不選都沒人能勉強，「等我想好了，你就會知道了！」

黃珊珊昨日在臉書表示，農曆過年告一段落，許多人都想知道她的下一步，是要選某區立委還是要參與總統大選，彷彿政治人物出身的她就只剩下選舉一樣，但她首先宣布將再次參戰「一日北高自行車挑戰」，繼首次從關渡宮騎到新竹的100公里，與第2次騎到彰化的200公里，本次將挑戰騎到台南的300公里。

「明年將舉行總統與立委的選舉，攸關台灣的未來與下一代的福祉，對於每一位臺灣人都很重要，我也不可能置身事外！」黃珊珊透露，她希望下一步可以做一些對社會、國家、環境有利的事，讓台灣更好、讓下一代可以安居樂業，而不是追求個別政黨或個人的利益，「每個政治人物都能以百姓為念，以人民利益為先，這個國家才會突破現狀。」

黃珊珊說，卸下公職後，未來她若要選，誰也攔不住，但若她不想選，那誰也沒有辦法勉強她，「等我想好了，你就會知道了！最重要的還是希望我的存在，讓台灣的政治更加乾淨透明。」