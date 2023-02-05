針對花園夜市遊戲攤業者又傳惡意不找錢，台南市政府昨晚前往稽查。(台南市經發局提供／曹婷婷台南傳真)

針對花園夜市遊戲攤業者又傳惡意不找錢，台南市政府昨晚前往稽查。(台南市經發局提供／曹婷婷台南傳真)

又是他！夜市玩籃球遇業者不找錢 辯稱：員工忘了找

有民眾上網爆料稱日前到台南花園夜市玩籃球遊戲，業者惡意不找錢，市場處4日晚間會同消保官稽查發現，籃球遊戲老闆跟去年底網友抱怨射氣球遭收2600元老闆為同一人，業者辯稱當晚是員工「身體不適，忘了找錢」，並非故意，市場處指出，將再不定期前往稽查，絕不允許一顆老鼠屎壞了一鍋粥。

花園夜市管委會表示，引發爭議的籃球九宮格攤位與先前傳出射氣球攤老闆是同一人，上次爆發消費糾紛後，已處停業處分1個月，很遺憾如今再度發生消費糾紛，不排除再度停業懲處。

有一對姊妹上網指稱前往花園夜市玩投籃球，1局遊戲100元，她們付了500元玩一局，店家卻沒找錢，直到主動詢問，對方才很不甘願找錢，當天也向夜市管委會投訴，才知道業者是慣犯，屢遭投訴，因此氣得PO網提醒民眾小心。

市場處指出，該名業者在夜市有多個遊戲攤位，去年11月即有民眾到花園夜市玩射氣球遊戲，遭索求5200元，最後花2600元才脫身。事後，市場處會同消保官稽查，夜市管委會經查證確有其事，決議將其停業1個月，市場處與消保官也針對業者遊戲規則標示不清，要求限期改善，事後業者也有明碼標價。

市場處處長陳豪吉表示，昨晚稽查時，業者聲稱當天員工因身體不舒服，才會忘了找錢，絕非惡意不找錢，但稽查人員對相關說詞存疑，後續也將不定期稽查，了解業者有沒有「常常忘了找錢」。

市場處也聲明，嚴禁攤商在夜市從事資訊不透明、違反誠信原則及詐騙的商業行為，也提醒消費者如遇糾紛，可當場請夜市管委員協助介入處理，或保全證據，請消保官或公所調解委員會調解。