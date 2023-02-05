陳志雄日前拍攝新歌〈癡情風雨〉MV。（音圓唱片提供）

台語歌手陳志雄的新歌〈癡情風雨〉為台視戲劇《加油喜事》主題曲，MV邀請插畫家珞棋擔任女主角，2人在苗栗古堡實地取景，當地是台灣最多新人去取景的婚紗基地，拍MV當天約有4、50組新人正在園區拍照，陳志雄人高馬大與珞棋身高相差20幾公分，形成反差萌。

珞棋是音圓唱片的簽約新人，與她對戲時，陳志雄數度害羞，反而是珞棋演起感情戲落落大方，光是對嘴，好幾幕陳志雄要對著珞棋唱歌，緊張到不小心噴口水在珞棋臉上，他當下不斷道歉，頓時情歌變成爆笑劇。