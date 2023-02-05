命理專家雨揚老師分享2/5~2/11的12生肖運勢，本周好運前三名分別為生肖虎、鼠、馬，其中屬虎的人事業運大好，能獲得老闆與客戶賞識，感情運也不錯，單身者可吸引到許多好桃花，財運部分不僅有主業收入，還能收穫投資財富。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▎生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運福星高照，主管交辦的任務皆能圓滿達成，且與同事相處得非常融洽，行事順風順水。愛情春暖花開，單身者心思細膩，能妥善處理周遭的大小事務，令旁人對你刮目相看，有望因此結識新朋友；有伴者因與另一半擁有相同的興趣，也有了共通話題，關係變得更加緊密。財運亨通，經營的副業有所起色，收入有望創下歷年新高，賺滿荷包。

▎生肖牛

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業步步高升，在職場的表現出類拔萃，受到上司器重，只要好好把握機會，升遷自然指日可待。愛情運平平，單身者無論交友或戀愛都應先了解彼此的想法，避免產生溝通上的誤會；有伴者在感情相處中較為強勢，易對另一半造成壓力，建議偶爾轉換主導權，才能讓關係保持平衡，維持感情穩定。財如花開，可藉著敏銳的眼光在市場上過關斬將，迅速賺到一桶金。

▎生肖虎

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運大好，提出的企劃案深獲老闆賞識，客戶也讚賞有加，讓你在職場上無往不利，前途無量。愛情運勢不錯，單身者魅力無法擋，只需稍加打扮，就能成為聚會上最矚目的焦點，吸引許多好桃花；有伴者與另一半育兒觀點一致，若能安排在假日時闔家出遊，一家人的感情能更加和睦！財運豐沛，不僅主業收入極佳，且因謹守紀律，在投資方面也收穫了不少財富。

▎生肖兔

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運低迷，原本與廠商談好的案子臨時變卦，令你煩心不已，建議理智思考，有助找到新的突破方式。愛情運不佳，單身者與家人交談須保持心平氣和，不要一時口不擇言，傷了家人的心；有伴者容易因小事與另一半發生摩擦，磨合不斷，各退一步才能保持感情和諧。凶星損財，近期進行投資理財須謹慎，不可未經判斷就投入大筆資金，以免錢財不翼而飛。

▎生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運通達，從事服務業工作應笑顏常開，展現良好的工作態度，就能門庭若市，顧客絡繹不絕。感情運平穩，單身者在參加社團活動時，可望找到與自己相談甚歡的對象；有伴者將感情重心放在家庭，心態豁達，與伴侶的感情細水長流；財運不濟，意料外的開銷使經濟變得拮据，應仔細規畫理財，減少不必要的支出。

▎生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業運一飛沖天，在工作會議上的表現一鳴驚人，為公司談下一筆大案子，深受主管賞識，前途一片光明。感情運順遂，單身者與親人攜手共度難關，患難見真情，彼此情誼更加濃厚；有伴者相處和諧，感情穩固，能夠將更多專注力放在事業上。財運暢旺，前往外地洽談合約時可望收穫成功，在開拓出新市場時也賺得盆滿缽盈。

▎生肖馬

事業★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

事業運回穩，透過蒐集各方資料，將系統化的內容落實於例行公事中，讓龐大的業務化繁為簡，令工作效率事半功倍。感情甜蜜繽紛，單身者可提前準備情人節的精美小卡與禮物，能讓心儀對象大為感動，點頭接受你的心意；有伴者可花時間和伴侶規畫未來藍圖，將令兩人關係走得更平穩且長遠。財運亨通，可和親友合夥加盟店，將有望多出一筆可觀的收入進帳。

▎生肖羊

事業★★ 愛情★★ 財運★★

工作好運流失，容易在業務上與同事意見不合，建議理性溝通，切莫意氣用事，以免傷了夥伴間的和氣，令部門向心力大幅降低。桃花能量匱乏，單身者初識新朋友時，應保持理智，仔細觀察對方，才不會錯付真心；有伴者對伴侶的態度比以往冷淡，令對方無所適從，關係陷入僵局。財運低迷，出門在外切記財不露白，將貴重物品妥善保管，才不至於無端損失錢財。

▎生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場聲勢躍升，在前輩的細心指點下，能舉一反三，成為團隊間的一大助力，深獲眾人支持，事業運程一片光明。感情運平穩，單身者可以多參與聚會或出門走走，開闊自身眼界，將有望找到合適的緣分；有伴者在空閒時可多接送伴侶上下班，增加兩人的相處時光，關係也能更緊密。財運順遂，可下載記帳程式，紀錄每日開支，就能有效管理財務，為自己創造更多財富。

▎生肖雞

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業較為動盪，在提出方案前應考量到現實狀況，不可過於理想化，才能避免一切淪為空談。愛情運低迷，單身者遇到說話較直的對象時，應保持良好風度，以防對方在背後損害你的形象；有伴者聽不進伴侶的勸告，行事依然故我，讓對方的忍耐度快達到極限。進財管道多元，可利用網路平台來開創自己的事業第二春，賺取更多收入。

▎生肖狗

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業迎來新契機，只要抱持學習的心態，積極參與不同類型的業務項目，就能從中獲得許多寶貴經驗，持續成長進步。愛情運不順，單身者說話常不經大腦思考，容易被他人誤解，關係也漸漸疏遠；有伴者對待伴侶的態度相當冷漠，讓對方感受到心寒，變得不願主動與你交流。財運不穩，應先照顧好身體，再來考慮是否尋找兼差工作，以免體力吃不消而影響正職收入。

▎生肖豬

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作頗為忙碌，常接到臨時的急件需求，必須懂得規劃工作排程，才能有效率地完成許多事項。愛情運尚可，單身者與合作對象一起解決問題，彼此可望建立起革命情感；有伴者宜耐心傾聽伴侶的心聲，不宜敷衍應付，才能 讓對方感覺自己被重視。財運平穩，只要用心經營客戶關係，就有機會接到更多訂單，領到額外的獎金。