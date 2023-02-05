台灣高鐵董事長江耀宗表示，配合國家2050淨零碳排政策目標，同時結合ESG國際趨勢；台灣高鐵提前布局，去年底完成2023-2027「中長期策略規畫」，目前正逐步將各項業務目標結合ESG精神以持續強化公司治理。台灣高鐵肩負國家骨幹運輸與社會經濟發展的重責，希望透過ESG的落實不僅提供旅客安全、優質及創新的旅運服務，更持續引領台灣邁向更加進步、美好的新生活。

「企業騎士」是一家總部設於加拿大的調研與媒體公司，已連續19年針對全球市值超過10億美金的企業進行永續性評選，觀察指標包括：能源、碳、環境、社會治理績效、永續收入/投資、氣候與永續發展等。更透過瑞士世界經濟論壇（WEF）公布每年「全球百大永續企業」排行榜，受到國際重視。今年共評選6,720家企業，過去台灣獲選的企業包括台積電（2021年全球排名第20名），今年則有巨大（2023年全球排名第51名）與台灣高鐵二家本土公司獲選入榜。