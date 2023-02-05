「野柳神明淨港文化祭」是新北元宵重要的宗教慶典，今同時舉辦百人跳水活動，該活動受疫情睽違2年登場，今吸引200多位國內外人士參與，遊客裝扮成蝙蝠俠、世足運動風等角色，相當吸睛。（蔡雯如攝）

「野柳神明淨港文化祭」是新北元宵重要的宗教慶典，今同時舉辦百人跳水活動，該活動受疫情睽違2年登場，今吸引200多位國內外人士參與，遊客裝扮成蝙蝠俠、世足運動風等角色，相當吸睛。（蔡雯如攝）

「野柳神明淨港文化祭」是新北元宵重要的宗教慶典，萬里保安宮藉由「水裡來、火裡去」的宗教祈福儀式，祈求當地漁船出海平安、滿載而歸，當地同時也舉辦百人跳水活動，該活動受疫情睽違2年登場，今吸引200多位國內外人士參與，遊客裝扮成蝙蝠俠、世足運動風等角色，相當吸睛。

野柳保安宮主委林元莊表示，野柳神明淨港活動已有百年歷史，所謂「水裡來、火裡去」就是信眾抬著開漳聖王等神明神轎跳入港內，進行淨港驅邪的儀式，並游到對岸登陸，進行「神明過火」儀式，神轎隊伍也會踏過木炭火堆三巡，希望消災解厄、除穢避禍，為民眾祈求好運。

民政局長柯慶忠今參與萬里保安宮淨港活動，同時也登上當地漁船，幫忙卸載漁獲，他表示，野柳神明淨港是萬里漁民祈求平安、漁獲滿艙的祈福儀式，淨海巡洋、漁獲滿艙、神明淨港、神明過火是全台獨有的百年宗教儀式，該活動同時是新北市民俗類無形文化資產，與「北天燈、南蜂炮」齊名。

除了淨港祈福外，今年也復辦百人跳水，雖然今日天氣不佳，持續下雨，仍吸引超過200人參與，像是獨腳鐵人阮錦源、來自澳洲和哥倫比亞的外籍人士都慕名參加，不少人還精心打扮成蝙蝠俠、貓女、海底總動員等角色，為活動增添不少樂趣。

萬里區長粘雪琴說，跳水勇士不畏低溫、下雨，特別前來參與宗教盛事的精神，令人感動佩服，希望藉由跳水祈福儀式，民眾都能順利平安，今日活動也特別準備限量600盒的新鱻尚讚海產禮盒，價值千元，但現場優惠只要660元，希望藉由特賣會宣傳萬里新鮮漁獲。

粘雪琴表示，北海岸是新北青春山海線旅遊重鎮，萬里除了有美麗的海岸線，還有許多山線秘境，遊客除了參與淨港儀式，也可至萬金杜鵑花、瑪鋉溪親水步道、高家繡球花田第三園區、野柳地質公園、龜吼漁港、維納斯海岸等多處景點旅遊。