花蓮有輛載運豬隻的貨車，日前行經台9線286.7公里處國光加油站時，一隻肉豬跌落道路，恐妨礙交通，經引導至一旁空地安全處後且調閱監視器後，成功找到飼主。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮有輛載運豬隻的貨車，日前行經台9線286.7公里處國光加油站時，一隻肉豬跌落道路，恐妨礙交通，經引導至一旁空地安全處後且調閱監視器後，成功找到飼主，順利回到養殖場。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

降「肉」台9線！花蓮有輛載運豬隻的貨車，日前行經台9線286.7公里處國光加油站時，一隻肉豬跌落道路，疑因翻滾好幾圈導致下巴受傷，路人擔心牠遭頻繁車流撞上，趕緊報警求援，警方到場後，先將「一臉茫然」的豬隻引導至一旁空地安全處，並疏導交通，最後經調閱監視器成功找到飼主。

花蓮玉里警分局東里派出所副所長邱金雄與警員鄭鋆翔，上月底執行巡邏勤務獲報稱，台9線286.7公里國光加油站前，有肉豬掉落道路，下巴疑有傷口。由於豬隻體積龐大，且往來車流頻繁，擔心牠會造成車輛撞擊而影響交通通行，遂請求協助。

所幸警方趕抵現場發現豬隻未滯留在車道當中，反而一臉茫然的待在路旁，員警先將牠引導到一旁空地安全處時，豬隻似乎聽得懂人話，乖乖配合，警方完成引導動作後，接著在現場執行交通疏導，未造成任何事故發生。

邱金雄接著開始替豬隻尋找主人，經請派出所的值班員警調閱路口監視器，發現載運豬隻的貨車是由南往北行駛，便想起他數月前因曾待過附近的三民派出所，對當地轄區狀況瞭若指掌，且三民里有多處的牲畜養殖廠，接著就拿起手機撥打電話，一個一個詢問養殖場的飼主們有無掉落豬隻。

當邱金雄撥給其中一名蘇姓飼主，詢問是否有掉落豬隻時，蘇男立刻著急的向他求助表示，自己剛剛載運豬隻時，2隻豬卻掉落在台9線，不過他人目前在長富大橋入口處，需請警方協助後續事宜。

最後邱金雄與鄭鋆翔與蘇男配合，鄭負責交通管制，邱協助蘇引導迷途的肉豬坐上貨車，成功化解豬隻降「肉」台9線的驚魂記，也讓每隻單價破萬元的豬隻順利回到養殖場。

警方表示，經查，載運豬隻的貨車從台東一路運行至三民養殖場，運送過程前有檢查柵欄有無拴緊，可能因駕駛過程中，車輛有煞車情形，加上拴緊處較低，肉豬的身體碰撞到後，不慎摔落地面。不過依道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定，如裝載貨物散落，可處駕駛人3000元以上，18000元以下罰鍰。