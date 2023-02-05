大小朋友都喜歡來到許自貴的作品十二生肖合影。（港區藝術中心提供）

許自貴的作品《台灣新門神–風調》手比小愛心，小朋友看得相當喜歡。（港區藝術中心提供）

《騎士系列－寵物》貓咪造型可愛，頗受參訪民眾喜愛。（港區藝術中心提供）

台中市港區藝術中心即日起至2月26日止，在展覽室A舉辦「跟著阿貴去探險─許自貴2023立體彩繪個展」，展出有365件作品，由紙漿結合彩繪的展覽，在美學的基礎下，誘發孩子養成良好的觀察力與思考力，並可以一次欣賞到許自貴，從1985年到2022年之間的心境歷練與環境間的對話。

港區藝術中心表示，許自貴立體彩繪個展在春節期間，湧進許多家庭前來觀看，不管是類似自畫像的「我是阿貴」，帶了愛的手勢、華麗現身的「守護神」，妝點鮮豔色彩的超擬人的「十二生肖」，都是小朋友喜愛的作品，歡迎大小朋友一起跟著阿貴去探險。

尤其是「變色龍變變」，70多隻不同型態的變色龍，爬滿展場整片牆面，營造出熱帶叢林魔幻又奇特多彩的氣氛，深得大小朋友的喜愛，並成為港區藝術中心邀請展首次有眾多小朋友前來觀看的展出。

文化局指出，像「變色龍變變」系列，單純專注於形與色的美感追求，讓整個作品顯得輕盈自在。在精心的色彩調配，由變色龍再演化的小丑龍，風格既魔幻也超現實，讓作品的生命力鮮活熾熱。

港區藝術中心強調，如果想要更深入了解老師創作理念，2月11日星期六的下午2點將邀請展出藝術家許自貴與本展策展人國立成功大學藝術研究所名譽教授蕭瓊瑞進行創作對談，屆時將會蹦出甚麼樣的火花呢？邀請民眾於2月26日前，記得到藝術中心進行一場精采的藝術大冒險！