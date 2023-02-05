資深男星巴戈去年2月16日因胰臟癌病逝享壽68歲，當時演藝圈內許多好友都前來送別，如今巴戈離世至今將滿一周年，家屬為了懷念他特別在今（5）日元宵節，替他舉辦周年法會。

根據《自由時報》報導，資深電視製作人韓德美表示，巴戈的家人至今無法接受他離世的事實，全家人都鬱鬱寡歡讓他看了相當不捨，而她也相當感概時間過得相當快「巴戈走了1年，元宵今天家人要替他做周年法會，我也會吃素」。

事實上，巴戈8歲時以童星身份出道，演出多部經典作品，近年來最為人知的作品為《終極一班》系列飾演「錢萊冶」一角，2019年更出演《我們與惡的距離》與《女兵日記女力報到》，因此相信許多台灣劇迷對他應該不陌生。

除此之外，他曾擔任中華民國演員工會常務理事、台灣演藝人協會常務理事，而巴戈的演藝事業也擴及到主持界，生涯中兩度以節目《雙星報喜》獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎，之後更以節目《就在今夜》拿下金鐘獎電視綜藝節目主持人獎，演藝成績相當亮眼，不過他卻在去年因胰臟癌離世，讓家屬及喜歡他的影迷都相當難以接受。