隨著元宵節到來，大陸的「超長寒假」即將結束。對於新學期開學是否還要做核酸，多地近期均公佈方案，細節上各有不同。福建福州、浙江杭州與紹興等地要求有發燒等症狀者，需進行快篩或核酸檢測，檢測結果為陽性則延遲返校。

由於本土疫情快速升溫，大陸各地學校於去年12月相繼宣布提早放寒假，使大陸多地學生經歷約2個月的「超長寒假」。隨著寒假接近尾聲，各地也發布開學疫情防控措施。

澎湃新聞報導，福州要求「牢牢守住校園安全底線」，學校、師生依然是防控的重點場所、重點人群；返校前安排師生做好自我健康監測，出現發熱、乾咳、乏力、咽痛等症狀應進行快篩或核酸檢測，結果異常須如實報告學校，並延遲返校。但學校不再開展全員核酸篩查，師生員工出入校門和校園公共區域無須提供核酸證明。

福州還要求開學前各校要開展一次全面徹底的校園衛生整治清消，並合理儲備防疫物資和藥品。各中小學校不得在開學後兩週內安排任何形式的集中考試。

浙江杭州不少中小學、幼兒園近日發布開學告知書，不少學校都提到了開學前一週的健康監測，學生出現發熱、乾咳、乏力、咽痛等症狀，應進行快篩或核酸檢測，如檢測結果為陽性，延遲返校。也有學校提到，開學前一天做一次快篩或核酸檢測。

要求提供核酸陰性證明的還有浙江紹興。這兩天，紹興已經有不少中小學、幼兒園發布通知，請家長提前填寫好「學生健康打卡」包括提供核酸陰性證明，做好開學準備。

浙江金華市區部分學校已發布開學提醒，請家長和學生提前做好開學準備，並按要求填寫《2023年春季開學健康監測表》，提醒如出現發熱、乾咳、乏力、咽痛等症狀要及時檢測快篩或核酸，如檢測結果確認感染病毒，須如實報告學校，並延緩返校，不得帶病到校學習。

此前，金華市教育局曾在1月18日發布消息，要求做好師生員工開學前7天每日居家健康監測。師生返校後連續7天開展健康監測，減少人員聚集。中小學（幼兒園）根據疫情形勢和學校實際，開展師生篩檢、輪檢、抽檢等核酸檢測，但不作為師生出入校門的憑證。