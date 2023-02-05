韓國戲劇男神宋仲基近期可說是愛情、事業兩得意，在1月底宣布再婚並即將當爸後，夫妻倆將在宋仲基梨泰院的豪宅別墅展開新婚生活，而宋仲基名下的房產也因此曝光。韓國媒體《Entertainment company Live》近日計算了宋仲基名下的4棟房產，總價值高達500億韓幣（約新台幣120億元），竟遠超過日前同樣宣布當爸的玄彬與孫藝真夫妻，令網友們相當驚訝。

根據韓國媒體的報導，宋仲基出道以來便以優良的形象在南韓演藝圈中佔有一席之地，近日更透過戲劇《財閥家的小兒子》使知名度再度飆升，廣告、代言不斷，代言內容範圍包含汽車、化妝品、教育、食品及化妝品，被品牌商評選為與足球選手孫興慜、BTS齊名的前三名最佳代言人，更因此封為「帶貨男神」，即使突然宣佈再婚當爸人氣也絲毫不受影響。

而報導中還指出，宋仲基近幾年憑著超強的吸金能力先在2016年以100億韓幣（約新台幣2.4億元）購入梨泰院獨棟別墅，花了不少年重新裝修，使這棟豪宅截至今日已經上漲至200多億韓幣（約新台幣4.8億元），隨後他還在漢南洞買下市價約95億韓幣（約新台幣2.3億元）的公寓，並在2020年於夏威夷海岸附近購買27億韓幣（約新台幣6487萬元）的豪華別墅。另外，近期還傳出宋仲基又購入一棟市價約150億韓幣（約新台幣3.6億元）、位於江南青潭洞的高級公寓，而該公寓預計將在今年完工，知名女星IU也是鄰居之一；而這4棟房產加起來預估總價將近500億韓幣（約新台幣12億元）。

而同樣今年升格成為父母的玄彬、孫藝真夫婦，也擁有精準的投資眼光，光玄彬在2009年在銅雀區購入的40億韓幣（約新台幣9610萬元）豪宅公寓現已漲到53億韓幣（約新台幣1.3億元），而他先前以家人名義購入的辦公室大樓，也是他現在所屬經紀公司位置，總價就約有100億韓幣（約新台幣2.4億元），若再加上妻子孫藝真名下的房產，夫妻倆的房地產加起來約有370億韓幣（約新台幣8.9億元），雖一樣驚人總金額卻遠低於宋仲基，讓宋仲基堪稱最佳房產投資王。