金州勇士去年勇奪總冠軍，本季目前27勝26負還在季後賽邊緣浮沉，總教練科爾（Steve Kerr）仍然相信勇士擁有衛冕的實力。科爾在舊金山廣播電台《95.7 The Game》的節目說，他們今年百分之百有機會再拿總冠軍。

科爾說：「我堅信我們還可以做到，我幾乎每天都如此肯定告訴球員，我們還有些可以改善的地方，我們剩下將近30場例行賽，所以我們必須付諸實行了。但我仍然覺得我們能夠做到，我們的陣容不懼怕任何對手，以我們在季後賽的歷史與經驗，我們的球員信心滿滿。」

至於勇士面臨的問題，科爾指出是在比賽末段守住勝果的部分，以及教練團如何找出更好的輪替陣容。「我們100%有能力衛冕，我對此堅信不移，這是我們正在努力的目標。」

對於交易大限倒數中，科爾預計勇士不會有大動作補強，「我不認為會發生什麼事，但我還是會準備好。」科爾表示他每年都會提醒球員，不要太在意交易的事，在NBA打球領高薪是非常美妙的工作，但終究也有令人不愉快的一面。

勇士在2015-19連續5年打進總冠軍賽（3度摘冠），沉寂兩年之後又在2022年摘冠，老闆喬拉科布（Joe Lacob）提過「雙重時間線」（dual timeline）的計畫，也就是一邊保持爭冠實力，一邊培養新一代主力，他堅信這兩者是可以兼顧的。