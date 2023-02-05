據香港東網引述美國媒體4日報導，美國一名不具名官員透露，美國當局正考慮針對向伊朗安全部隊出售監控錄影設備的中國公司實施新一輪制裁，目前正就此進行深入討論。報導稱，美國當局鎖定的制裁對象是位於中國天津市的電子設備製造商天地偉業技術有限公司（Tiandy Technologies），該公司已將監控錄影產品出售給伊朗革命衛隊。

中國海關資料顯示，自去年9月伊朗爆發示威浪潮後，中國對伊朗的監控設備出口激增。德黑蘭警方還在國家電視台播出利用監控攝影機辨識、追蹤並拘捕示威人士的狀況。報導稱，伊朗官員和革命衛隊計劃利用中國技術來辨識並懲罰不戴頭巾的女性。

據報導，目前美國國務院和財政部都在考慮針對天地偉業實施制裁。一旦實施，該公司可能面臨與美國金融體系切斷聯繫的風險。事實上，早在去年12月，天地偉業就已被美國商務部列入制裁黑名單。

與此同時，華府也在調查浙江宇視科技有限公司（Uniview Technologies Co.），以釐清該公司是否曾向伊朗安全部隊銷售監控設備。