因應工廠管理輔導法新增第28-13條規定，台中市政府通盤檢視原裁罰基準後，已於日前修正發布「台中市執行違反工廠管理輔導法統一裁罰基準」，經發局呼籲，已申請納管工廠應於今年3月19日前提出改善計畫，違者將依相關規定裁處停止供電、供水，請業者務必於期限內向市府特定工廠登記單一窗口提出申請。

經發局表示，市府因應工輔法新增第28-13條規定，經通盤檢視原裁罰基準後，已於去年12月22日修正發布「台中市執行違反工廠管理輔導法統一裁罰基準」，針對非屬低污染或其他情節重大致有影響公安、食安、環安疑慮的事業工廠，違反工輔法第10條第1項規定，未完成工廠登記，擅自從事物品製造、加工者，經查獲後將令其勒令停工，拒不遵從者即執行停止供電、供水。

至於屬低污染事業工廠，違反工輔法第10條第1項規定，未完成工廠登記，擅自從事物品製造、加工，必要時將執行停止供電、供水。經發局自109年工輔法修正實施後至今已勒令停工70家工廠，並辦理及配合他機關執行38件停止供水供電案件，呼籲已申請納管工廠應於今年3月19日前提出改善計畫，否則將依相關規定裁處。

另外，為遏止未登記工廠氾濫並導正經濟秩序，市府由經發局、消防局、環保局、警察局、都發局等主管機關組成「台中市政府未登記工廠聯合加強矯正小組」，每週至少辦理3次聯合稽查，並針對民眾陳情及其他機關通報工廠違規案件辦理聯合稽查，查獲違反工輔法皆依規裁處，續將進行複查，倘查獲業者未遵從停工命令者，即依「台中市執行違反工廠管理輔導法統一裁罰基準」執行停止供電、供水，呼籲業者勿心存僥倖以身試法。

經發局呼籲，已申請未登記工廠納管者應於今年3月19日前提送工廠改善計畫，如逾期未提送將面臨停止供電供水情事，請業者務必於期限內向市府特定工廠登記單一窗口提出申請，單一窗口地址:台中市南屯區精科東路17號3樓；諮詢專線04-23696008。(臺中市政府經濟發展局廣告)