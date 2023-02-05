Steph went back to the locker room after after appearing to injure his left leg on this play pic.twitter.com/SKx4XmXMIZ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) February 5, 2023

史蒂芬柯瑞雖在5日攻下全隊最高21分，外加7助攻、6籃板，卻在第3節撞傷左膝蓋提前退場治療，勇士差點浪費一度領先23分優勢，最後關頭被追到只差5分，所幸最後仍以119比113氣走獨行俠，不過柯瑞的傷勢令人擔憂，畢竟他左膝本來就有傷。

面對少了東契奇壓陣的獨行俠，勇士上半場就展現強大三分火力，轉眼擴大領先優勢到雙位數，甚至最多領先到19分，上半場結束，勇士73比58領先，上半場三分球投20中10，柯瑞半場10分、5助攻與3籃板，卓雷蒙格林11分。

柯瑞雖在第3節包辦11分，帶領勇士一度擴大領先到23分，卻在第3節結束前夕突然感覺左膝不適，只能退場檢查治療，獨行俠趁機縮小落後差距，末節打出13比0猛攻，轉眼追成111比116的個位數差距，場上局面頓時相當緊繃。

幸好盧尼最後1分鐘兩罰中1，總算終結勇士這波得分荒，接下來雙方接連失誤，勇士趁機消耗不少時間，獨行俠只好在最後11秒把克雷湯普生送上罰球線，結果他兩罰俱中，幾乎提前宣告勇士獲勝，就算接下來鮑威爾上籃取分也沒用。