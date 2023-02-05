據新華社引述中國南水北調集團指出，統計截至5日，大陸南水北調東、中線一期工程累計調水突破600億立方公尺，按照黃河多年平均天然徑流量580億立方公尺計算，相當於為北方地區調來了超過黃河一年的水量。

南水北調東、中線一期工程於2014年12月實現全面通水。通水以來，年調水量持續攀升。中線所調南水已由規劃的輔助水源成為受水區的主力水源；東線北延工程的供水範圍已擴至河北、天津，提高了受水區供水保障能力。目前，工程直接受益人口超過1.5億人。

據南水北調集團相關負責人介紹，在做好年度正常供水工作的基礎上，與水源、沿線省市密切協作，統籌正常供水和生態補水，兼顧輸水調度和防汛抗洪。在主汛期前，增大河流生態補水流量，助力修復華北地區河湖生態系統。進入主汛期後，即時優化調度，動態調整上下游之間補水流量，根據河流行洪情況錯峰調度，全力加大向北方供水。

生態補水方面，南水北調中線累計向北方50多條河流進行生態補水90多億立方公尺，使滹沱河、白洋澱等一批河湖生態改善，華北地區淺層地下水水位止跌回升。東線沿線受水區利用抽江水及時補充蒸發滲漏水量，使湖泊蓄水保持穩定，生態環境持續向好。

水質方面，目前南水北調中線水質保持或優於地表水Ⅱ類標準，東線水質穩定保持地表水Ⅲ類標準。