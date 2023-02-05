朱立倫表示，明年的選舉，國民黨一定要堅持走正確的路，如果都只考慮自己，這個政黨不會成功，應該要以大局，以政、黨國家的發展為主，請大家一起堅持這個原則，（周麗蘭攝）

國民黨主席朱立倫今（5日）到雲林縣黨部出席團拜，他表示過去幾年可以說是低氣壓，去年選舉各地都有很好成績，走正確的路、提名最好的候選人最後一定能夠成功，國民黨一定要這樣堅持，如果都只考慮自己，這個政黨不會成功，應該以大局、政黨、國家的發展為主，請大家一起堅持這個原則。

國民黨雲林縣黨部今天舉行新春團拜人潮滿滿，縣黨部主委陳瑞雄人緣好，出席團拜的人有副縣長謝淑亞、立委林文瑞、縣議員林深、李明哲、廖偉晴、賴淑娞、黃勝志、王又民、斗六市長林聖爵、土庫鎮長陳特凱、縣府文觀處長陳璧君等人。

朱立倫拜年致詞說，國民黨這幾年可以說是低氣壓，讓大家感覺很困難，失去中央執政權以後，被民進黨清算、沒收財產，國民黨沒有錢、沒有勢，但是有志氣、勇氣、決心，團結一致，去年大選全國各地都有很好成績。

他說，未來國民黨要走正確的路，這個路線也就是愛台灣，所有對人民有幫助的事，國民黨都要做，為百姓拚好日子就是國民黨的主張，不論是國際或兩岸、國內大小事，國民黨主張都是為了人民而打拚，大家有和平安定幸福的日子，要幸福過好日子 是所有爸爸媽媽的期望。

朱立倫指出，張麗善這一次選舉橫掃各鄉鎮，印證只要好好做事情為百姓、拚好日子，就能夠得到百姓的肯定，是真正愛台灣的政黨，走正確的路、提名最好的候選人，最後一定能夠成功。

朱立倫強調，明年的選舉，國民黨一定要這樣堅持，如果都只考慮自己，這個政黨不會成功，應該要以大局，以政、黨國家的發展為主，請大家一起堅持這個原則，團結一致追求勝利成功。