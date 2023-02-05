台灣燈會暌違23年重回北市舉辦，市長蔣萬安拍板配合台灣燈會，推出六大短期振興方案。民進黨北市議員何孟樺批評，台灣燈會漂漂亮亮開幕，台北市政府配合燈會提的振興計畫卻零零落落，根本是包裝例行計畫詐騙市民。產發局說，在既有基礎上持續推動，但相對應的做法會再檢討過往經驗，調整精進創新。

北市府日前宣布將推出6大振興方案，包括台灣燈會促銷、拓展國際市場、活化商圈市集、加值農業、促進觀光及振興貸款，蔣萬安也裁示各局處統計受疫情波及的中小企業數量，務必要提供振興措施，協助企業度過難關。

何孟樺說，今年1月初，她率先提出書面質詢要求蔣萬安研擬北市2023振興計畫，當時蔣也允諾會在3月提出方案，結果還不到3月，蔣萬安就提出了「六大振興方案」，是因為市府超有效率嗎？錯！事實是因為蔣萬安急就章求讚美，把一堆本來就有在做的計畫，包裝成振興計畫，整個計畫就跟蔣萬安一樣，金玉其外、敗絮其中。

何孟樺指出，蔣萬安在2月初公佈六大振興方案後，她隨即跟相關局處聯絡、確認資料，雖然一堆局處一問三不知，但她還是發現其中的四大弊端。

她批評，六大振興方案其中有至少11個子項目，不是從去年就在做，就是每年都會做的例行性計畫，好笑的是連年貨大街也算在裡面，蔣萬安親開記者會公布「從2月開始的」市場振興券，從去年早就由各商圈自治協會規畫執行了，規畫端根本不是北市府，完全是收割。

何孟樺指出，其中真正針對台灣燈會商圈促銷的措施只有2個，總預算也只有12萬，而且市府完全沒有設定預期效益，也就是說振興促銷只是敷衍了事，而蔣萬安當初承諾，會配合中央發放6000元祭出振興方案，她與相關局處確認後，也不在這六大振興方案之中，根本還沒開始計畫。

何孟樺強調，政策需要又快又好，但還不夠好之前，也不應急就章，振興計畫搞成這樣，不只浪費預算、毫無效益，規畫得比前市長柯文哲還爛。

何孟樺表示，她可以了解，蔣萬安剛就任市長對市政不熟悉，但不熟就要學，不是整天只會逛大街迴避問題，身為市議員，她要請台北市政府徹底檢討，配合中央即將於三月或四月發放的6000元，做更詳盡務實的規畫，不要再拿例行的計畫來欺騙市民、敷衍了事！

對此，產發局回應，振興是市府在疫後推動經濟發展的重大目標方向，會在既有基礎上持續推動，但相對應的做法會再檢討過往經驗，調整精進創新，不管是商圈、市場補助還是其他產業的協助，市府都會與產業持續溝通討論，凸顯在地特色以及產業強項，而經濟振興也不會是單一局處可以涵蓋，後續也將跨局處、跨領域結合市府其他單位共同研議整體環境塑造，朝環境與產業一起共好的方向進行。

產發局說，至於6000元振興方案，是配合中央政策提出，屬短期提振，已有相關規畫內容，將會再配合中央發放時間適時公布。

針對議員質疑年貨大街也納入燈會商機一事，產發局強調，市府協助全市商機提振是持續性的，「2023台灣燈會在台北」是疫後及國境開放後第一個國際性活動，台北市從去年底即開始有各式的暖身活動，市府會把握各種機會持續協助包括商圈及市場等業者，藉由燈會帶來的國、內外參觀人潮，持續推動各種活動，為商家帶來最大的商機。