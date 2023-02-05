美軍F-22戰機4日擊落中國大陸氣球。

美軍4日擊落一顆飄至美國東岸外海上空的中國大陸氣球，外媒披露，包括2架「最強戰機」F-22戰鬥機在內等多架軍機升空、參與任務，最終其中1架戰鬥機發射1枚要價千萬台幣的AIM-9X響尾蛇空對空戰術飛彈擊落大陸氣球。值得注意的是，這2架F-22戰機的任務呼號分別為「FRANK01」、「FRANK02」，目的是向一戰期間的美軍王牌飛行員致敬。

路透社報導，美國高階軍事官員透露，多架戰機及軍事加油機參與了此次擊落大陸氣球的任務，不過最終只有一架來自維吉尼亞州朗里空軍基地（Langley Air Force Base）的F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor）進行射擊，於美東當地時間4日下午2時39分發射1枚AIM-9X飛彈將氣球擊落，官員說，AIM-9X飛彈屬於超音速、熱追蹤的空對空飛彈。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，一台F-22猛禽戰鬥機造價2億美元（約新台幣60億元），由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）研發與製造，並於1997年9月首飛。

這架單座戰機最快時速達1500英里（約每小時2414公里），飛行高度最高可達65000英呎（約19812公尺）。

圖為AIM-9X響尾蛇（Sidewinder）飛彈資料照。（資料照／美聯社）

F-22戰機通常搭載AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）或AIM-9X響尾蛇（Sidewinder）飛彈，美軍4日就是發射AIM-9X響尾蛇擊落大陸偵察氣球，這顆飛彈最高時速達1900英里（約每小時3057公里），每顆飛彈成本為38萬美元（約新台幣1139萬元）。

另外報導揭露，2架執行任務的F-22戰機呼號分別為「FRANK01」、「FRANK02」，「The Drive」引述美國北方司令部（U.S. Northern Command）發言人瑪蒂雅絲（Elizabeth Mathias）空軍上校證實，這2個呼號是為了向第一次世界大戰的美國王牌飛行員小法蘭克．路克少尉（Frank Luke, Jr.）致敬。

Frank Luke Jr., Arizona's ace WWI pilot known for shooting down German balloons, was remembered today as Air Force pilots shot down a Chinese balloon offshore in South Carolina. The two Air Force F-22 Raptors that it shot it down had the call signs Frank01 & Frank02 in his honor. pic.twitter.com/AnUKAH6Ue9 — Peter Corbett (@PeterCorbett1) February 5, 2023

Time to recall the original balloon-buster himself, Lieutenant Frank Luke Jr. of World War I fame. In Sept 1918 he shot down 14 German balloons and four airplanes in eight days. Put him in a single-seat high-altitude aircraft and let him at it! https://t.co/634IFUpkPG pic.twitter.com/EQkC4g6miD — Chris Cavas (@CavasShips) February 3, 2023

小法蘭克．路克在一戰中擊落14顆德國觀測氣球及4架飛機，又有「亞利桑那氣球破壞者」（Arizona Balloon Buster）美譽。

另外「The Drive」也報導，美軍執行任務時，除了F-22猛禽戰鬥機外，也觀察到1架KC-135空中加油機（KC-135 Stratotanker）、1架美國海軍P-8A海神式（P-8 Poseidon）巡邏機在該區域徘徊，美國海岸巡防隊1架HC-130搜救機也從德拉瓦州威明頓市（Wilmington）起飛。

Chinese high-altitude surveillance #balloon:



USAF F-22s FRANK01 & 02 launched from Langley AFB, VA joining up with KC-135R #AE04B3 57-1473 GASMN02 for aerial refueling. pic.twitter.com/GzeIrMlVe0 — Aircraft Spots (@AircraftSpots) February 4, 2023

Chinese high-altitude surveillance #balloon.



USAF KC-135R #AE04B3 57-1473 GASMN02 scrambled from Birmingham, AL.

USAF KC-135R #AE0363 60-0341 ABATE98 scrambled from Meridian, MS.



USAF F-15s EAGLE01 & 02 scrambled from Barnes ANGB, MA joined up with GASMN02 & ABATE98. pic.twitter.com/kYV1noi0yo — Aircraft Spots (@AircraftSpots) February 4, 2023