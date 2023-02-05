綜合美聯社和法新社報導，一列貨運火車昨天從伊利諾州麥迪遜（Madison）前往賓州康威（Conway）時，於晚間9時左右在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮（East Palestine）出軌，約50節車廂脫離軌道。

美國國家廣播公司（NBC）地方姊妹電視台WFMJ則報導，官員們表示，這列火車載有化學物品氯乙烯。而據美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）說法，氯乙烯與肝癌及其它癌症的風險有關。

有關當局敦促事故現場方圓1.6公里的居民撤離。撤離人數約達2000，相當於該鎮一半的人口。

地方首長康納威（Trent Conaway）以「載有危險物品的列車出軌」為由，宣布東巴勒斯坦鎮進入緊急狀態。他表示，已持續監控疏散範圍1.6公里內的空氣品質，目前沒有危險指數的通報。

負責鐵道營運的諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Railway）今天表示，事故沒有人員傷亡，目前原因不詳 。

國家運輸安全委員會（NTSB）的葛蘭姆（Michael Graham）今晚向媒體表示，委員會將聚焦把與這起事故相關但「易腐爛」的資訊收集起來。

出軌火車共有141節載貨車廂、9節空車廂，還有3個火車頭。葛蘭姆表示，州警有空拍影片，火車上也有可拍攝前方景物的行車紀錄器，以及數據紀錄裝置，這些資料可提供火車速度、油門位置與剎車使用等訊息。他們也可能就此詢問列車工作人員與其他證人。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120204