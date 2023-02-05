白皚皚一片雪景。（翻攝自臉書社團雪霸國家公園登山資訊分享站／李京昇苗栗傳真）

雪山積雪2到5公分。（翻攝自臉書社團雪霸國家公園登山資訊分享站／李京昇苗栗傳真）

369山莊即將施工改建。（雪管處提供／李京昇苗栗傳真）

雪山受到東北季風影響，加上水氣充足，5日下雪囉！有山友今天在雪霸處官方臉書雪霸國家公園登山資訊分享站，分享在雪山主峰的雪景，並指出雪山步道9.7公里以上開始有積雪，大概2公分左右，網友們紛紛讚賞雪景很美。

張姓山友在雪山主峰拍下雪景照片，並分享到雪霸國家公園登山資訊分享站的臉書社團，她說，雪山步道9.7公里以上開始有積雪，大概2公分左右，讓大家紛紛讚嘆「這才是雪季的雪山！」，也有人說「還以為今年沒有雪了呢」。

雪霸國家公園管理處指出，根據高山協作回報，雪山主峰目前積雪2到5公分，369山莊並沒有下雪情況，提醒山友登山時務必注意安全，除了備妥保暖衣物、替車輛上雪鏈，不要忘記攜帶冰爪、 冰斧與岩盔等裝備，且路面易滑切勿大意，也要評估自行情況再登山，避免發生危險。

另外，山屋369山莊，因建物老舊、結構受損，雪霸國家公園管理處決定新建，預計5月20日開始施工，施工期間停止369山莊申請，並開放臨時營地24人供民眾申請使用，因為臨時營地數量較少，因此不接受專案及外籍提前申請。