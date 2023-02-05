隨著2022年底私募備案新規的發佈，大陸私募業內的扶優限劣導向更明確。據券商中國統計，才剛進入2023年已有1564家私募基金被註銷。其中僅1月20日一天，中國基金業協會就揭露註銷1449家私募。相比之下，2022年全年註銷2217家私募基金，顯然2023年監管力度明顯加大，風險機構和不良機構將持續出清。

業內人士更表示，大陸私募行業的分化和洗牌正在加速，資金和人才將不斷集中於百億級（人民幣，下同）規模以上的中大型私募，一大批小私募將逐漸被市場淘汰。

過去10年，大陸私募基金經歷一輪爆發式增長，資金和人才不斷聚集。尤其近幾年行業發展極為迅速，管理規模連續跨過了15兆元與20兆元大關。

但在行業快速發展同時也存在不少問題。在募集、備案、基金運作和投資等方面，不少風險顯現，也讓監管機構加大打擊力道、堅持扶優限劣，有序清理風險機構。

回顧2022年12月30日，中國基金業協會通知，就新修訂的《私募投資基金登記備案辦法（徵求意見稿）》及多個配套指引，向社會公開徵求意見。從管理人登記、產品備案等相關環節的規定看，門檻進一步提高。

而從中國基金業協會發佈的《2022年私募基金登記備案綜述》顯示，去年對803家私募管理人開展自律檢查、註銷私募管理人2217家，其中，主動註銷管理人數量為上年同期的2.2倍。同時對48家機構、78名基金從業人員作出紀律處分，分層分類處置初見成效。