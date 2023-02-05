民進黨台南市議員王宣貿（左四）致贈印有賴清得Q版圖樣的蜂炮衣，賴（左三）收到時臉上露出燦爛的笑容。（張毓翎攝）

隨後，賴清德（左五）參觀月津港燈區。（張毓翎攝）

賴清德（左三）參觀月津港燈區。（張毓翎攝）

副總統賴清德5日上午回到台南，前往鹽水武廟參香，並發送福袋給民眾，現場大排長龍，廟方送上龍筆給賴清德，祝福他「心想事成」；台南市長黃偉哲看到後，更預祝他「一筆定江山，當上我們的新總統」，受到滿場支持者的熱情歡呼。隨後，賴清德參觀月津港燈區，其所到之處民眾夾道簇擁，求簽名、合照，讓人見證賴在台南的高人氣。

賴清德今天到武廟參拜時，也不忘宣傳宣傳本周末的鹽水蜂炮、月津港燈節，民進黨台南市議員王宣貿致贈印有賴清得Q版圖樣的蜂炮衣。賴清德收到時臉上露出燦爛的笑容，他說，以前推廣鹽水蜂炮活動，訴求一生至少要一次來到鹽水，參加蜂炮消災解厄，讓自己的運勢更加好，所以這次他回來台南，也希望推廣鹽水蜂炮。

賴清德提到，今天看到許多鹽水的老朋友很開心，感謝這幾年各單位團隊努力推廣鹽水蜂炮及月津港燈節活動，讓活動一年辦得比一年精采熱鬧，鹽水過去是「一府、二鹿、三艋舺、四月津」的「月津」，現在變成是全台知名的地方；最後，他祝福鄉親們元宵節快樂，新的一年平平安安、事事順利。