移民署2月1日起實施「擴大逾期停留外來人口自行到案專案」，宜蘭縣專勤隊首日即有2名40餘歲印尼籍移工J男和懷有7個月身孕的G女主動到案，到案時2人愁容滿面的，經進一步訪談，得知2人無婚姻關係，擔心返國後遭受異樣眼光，專勤隊遂尋求民間協助認證雙方關係，2人才重拾笑容順利返回印尼。

據了解，G女來台擔任移工近3年，原先在中部為家庭看護工，因覺得工作太辛苦了而逃逸失聯長達5年，失聯期間遇到3年前以觀光簽證到台灣的J男，雙方互許終生，眼看G女孕肚漸漸大，又礙於2人無婚姻關係，返國擔心遭受指指點點。

2人在得知移民署有「自行到案」專案，只要繳2000元罰緩且免管制，專案首日立即到宜蘭縣專勤隊投案；專勤隊基於人道考量，便尋求民間團體協助，以伊斯蘭教儀式認證雙方關係，促成一段異國良緣，2人得以開心順利返回印尼。

專勤隊表示，因全國疫情趨緩，為協助逾期外來人口返國，移民署自2月1日起至6月30日止，推「擴大自行到案專案」，凡到案者符合條件即可免收容、繳納最低罰鍰2千元且不管制禁止入國期間，鼓勵逾期停留外來人口自行到案。

專勤隊指出，專案推出後，自行到案人數明顯成長中，因近幾年疫情嚴峻，許多失聯移工想要回自己的家鄉，都困難重重，相信此專案對於他們來說是一個很好的時間點。