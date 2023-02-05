香港與大陸明日起全面通關，香港財政司司長陳茂波表示，可以預期各種公務、商務、旅遊等活動會加快恢復，並為香港整體經濟帶來正面氣氛。但是，外圍環境仍然充滿挑戰和不確定性，需警惕風險、穩步前行。

香港電台報導，陳茂波在臉書表示，香港與大陸明日起全面通關，可以預期，各種公務、商務、旅遊和其他經濟活動也會加快恢復，跨境人員及貨運往返可望穩步增加，預料將帶動香港出口、運輸物流、旅遊、零售及餐飲業，並為香港整體經濟帶來更正面、更樂觀的氣氛和展望。

但陳茂波也說，最近的經濟數據提醒政府須保持警惕、謹慎而為。去年12月香港的商品出口貨值年減28.9％，是68年來最大單月跌幅，亦是連續第8個月下跌。去年全年計商品出口貨值累計下跌8.6％。零售銷售貨值去年全年跌0.9％，不過單計線上銷售的零售貨值達346億元，較前年增長21％，反映只要在轉變中細心尋找新機遇，仍然能穩住現在、開拓未來。

他表示，雖然展望今年經濟肯定會比去年好，但外圍環境仍然充滿挑戰和不確定性，經濟恢復也有過程，政府要努力鞏固得來不易的良好勢頭，並警惕風險、穩步前行。

陳茂波續指，短期來說，各行業都在努力提升業務處理能力，包括加快補充貨源、增聘人手、加強培訓，冀能承接在復甦開始、市場轉趨活躍之際帶來的生意量。當中上週啟動的「你好！香港」全球大型宣傳計劃，正好能在復常之際加強對外推廣。