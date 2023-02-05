每年適逢元宵節，淡水居民都會舉辦「滬街樂元宵」提燈遊重建街活動，舉辦至今也已邁向第11個年頭。(黃敬文攝)

每年適逢元宵節，淡水居民都會舉辦「滬街樂元宵」提燈遊重建街活動，舉辦至今也已邁向第11個年頭，而今年首度跨大舉辦，分為2天2個路線舉辦，昨(4)日晚間在淡水區重建街出發，吸引約300人提著手做燈龍繞行在淡水的巷弄；主辦者程許忠說，舉辦初衷是希望重現幼時的元宵氛圍，也希望能讓下一代留下美好的回憶。

延續11年的「滬街樂元宵」曾在2021年因疫情停辦一次，而今年首次與新北滬尾藝文休閒園區，分別在1月28日以及元宵節前夕的4日舉行，其中1月28日的水岸路線主要是沿著海岸遊行，是淡水過去主要的「洋人文化區」，而4日舉辦的重建街路線則是以「漢人文化區」為中心，沿著被稱為淡水第一街之稱的重建街遊行。

遊行活動由淡水南北軒的出北管樂團做前導，後方則有2、300位居民提燈漫步在巷弄之間，而主辦者、淡水在地知名攝影家、文史工作者程許忠則在沿途進行導覽解說淡水的文化古蹟，沿途經過興建宮、清水巖、淡水龍山寺、福佑宮等古剎，新北市議員陳偉杰、鄭宇恩等當地民代也共襄盛舉。

程許忠表示，舉辦初衷是想回味幼時的元宵盛景，因為隨著時間的過去，發現元宵的氣氛跟過去截然不同，節慶的氛圍越來越淡甚至快要消失，因此想要重溫兒時記憶，所以便號招在地居民一起舉辦，至今也11年。

他說，每當看到孩子拿著自己手做的燈龍，望向燭光的那種興奮以及期待的眼神，也是自己想要把活動一直辦下去的主要原因。

「滬街樂元宵」活動一年比一年熱鬧，在地人士也期盼未來這個活動可以持續辦下去，成為堪比淡水大拜拜一樣的節慶活動；陳偉杰表示，「滬街樂元宵」活動可以把淡水老街過去的歷史、文化繼續傳承，彷彿回到過去那種元宵節慶的氛圍，非常值得大家一起來參加；鄭宇恩也說，這個活動是淡水獨有的元宵走街活動，透過走讀的方式讓大家更認識淡水，希望未來也能繼續保存下去。