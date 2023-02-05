台南新市區4日晚間發生廢棄輪胎大火，產生大量濃煙，嚴重影響空氣品質，由於高雄位處下風處，且雲量多濕度較高擴散條件較差，易使汙染物累積，導致空氣品質指標AQI從橘色提醒等級轉為部分紅色警示，高市府環保局持續監控空品資訊，並啟動相關應變措施。

高市府環保局表示，台南新市區廢棄輪胎大火產生大量濃煙，而5日大環境弱東北風吹拂，高雄位於下風處，雲量多濕度較高，擴散條件較差，導致汙染物累積於高雄市不易消散，以致空氣品質為橘色提醒等級為主，而鳳山、小港、前金、前鎮地區為紅色警示等級。

高市府環保局啟動相關應變措施，要求大型汙染源提升防制效率，減少汙染排放，也將派員將加強汙染源稽查，減緩空品惡化。環保局提醒，民眾應注意空品變化，減少外出劇烈活動，如需外出也要做好個人防護。

環保局指出，受台南夜間大火產生的汙染物及異味影響，將持續加強應變作為，包括要求轄內大型工廠提昇防制效率及降載減排、加強稽查轄內鋼鐵業固定汙染源、都會交通熱區執行路邊攔查及怠速稽查、通知轄內營建業者加強覆蓋及灑水等防制措施，減緩空品惡化。

此外，環保局使用Line即時群組，通報相關局處配合執行應變措施，同時協請各局處通報底下轄內區公所、學校、衛生所及照護機構等落實相關防護措施，也利用轄內有線電視、公車業者及高捷車站跑馬燈宣導，提醒民眾注意空品不良並適時防護 。

適逢元宵節許多民眾習慣到廟宇燒香拜拜、施放鞭炮驅邪祈福。但環保局提醒，燒香、燒紙錢及燃放鞭炮容易造成環境髒亂與空氣汙染，呼籲民眾透過「以功代金」、「紙錢集中燒」及「使用電子鞭炮」，不僅誠心不減，同時也為環保出一份力。