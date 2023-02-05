女星林心如早年以瓊瑤劇《還珠格格》紫薇格格的角色而打開知名度，之後又陸續演出夯劇《美人心計》、《傾世皇妃》等多部影視作品，讓她因此成為影壇經典，在大陸演藝圈佔有一席之地。而她在2016年與男星霍建華結婚，並在2017年誕下女兒「小海豚」後，便回到台灣專注於家庭生活，直到近期才以台劇《16個夏天》、《華燈初上》人氣再度攀升。而對於孩子隱私一向低調的她，這兩日卻發現大陸網路上不斷瘋傳她5歲女兒的照片，讓林心如忍不住開炮。

近日，大陸網路上不斷瘋傳有關於林心如5歲女兒「小海豚」的無碼照片，讓林心如看到後相當氣憤，忍不住在微博上爆氣發文，表示「每個人都有自己想要保護的人事物，尊重隱私很難嗎！」接著又在個人IG的限時動態上PO出三個生氣的表情符號，可見她對於此事有多憤怒。網友分析，照片疑似是他們一家3口日前參加生日會時，被同場的人無意間拍下並上傳至小紅書與眾人分享，其中包含了小海豚的「無碼正面照」，而照片隨後就被轉發到大陸各大公眾號，接著又被網友瘋狂轉發，難怪林心如會如此生氣。

事實上，林心如與霍建華自女兒生下後，對於女兒的隱私相當低調、保護，在社群媒體上幾乎看不到女兒的照片，但沒想到卻會被公開在網路上，讓不少網友看到後也紛紛表示「別人的隱私總成為某些自媒體的流量密碼」、「不是她朋友拍照洩漏的嗎？朋友太不靠譜了」、「聚會合影難免不會被曝光」、「一堆人合影在所難免」意外引起熱烈討論。