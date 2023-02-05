2023台灣燈會5日在台北開跑，台北市議員何孟樺批評，北市府配合燈會推出的振興方案用例行計畫包裝，更指出針對台灣燈會商圈促銷總預算僅12萬。觀光傳播局5日回應，何孟樺有誤解，光東區投入經費就不只12萬。尤其人潮已經逐漸出現，樂觀以待燈會對商家產生的效益。

何孟樺說，今年1月初，她率先提出書面質詢要求蔣萬安研擬北市2023振興計畫，當時蔣也允諾會在3月提出方案，結果還不到3月，蔣萬安就提出了「6大振興方案」。然而，蔣萬安急就章求讚美，把一堆本來就有在做的計畫包裝成振興計畫。

何孟樺指出，6大振興方案其中有至少11個子項目，不是從去年就在做，就是每年都會做的例行性計畫，好笑的是連年貨大街也算在裡面，蔣萬安親開記者會公布「從2月開始的」市場振興券，從去年早就由各商圈自治協會規畫執行了，規畫端根本不是北市府，完全是收割。

何孟樺指出，其中真正針對台灣燈會商圈促銷的措施只有2個，總預算僅12萬，而且市府完全沒有設定預期效益，也就是說振興促銷只是敷衍了事，而蔣萬安當初承諾，會配合中央發放6000元祭出振興方案，她與相關局處確認後，也不在這6大振興方案之中，根本還沒開始計畫。

何孟樺強調，政策需要又快又好，但還不夠好之前，也不應急就章，振興計畫搞成這樣，不只浪費預算、毫無效益，規畫得比前市長柯文哲還爛。

何孟樺表示，蔣萬安剛就任市長對市政不熟悉，但不熟就要學，不是整天只會逛大街迴避問題，身為市議員，她要請台北市政府徹底檢討，配合中央即將於3月或4月發放的6000元，做更詳盡務實的規畫，不要再拿例行的計畫來欺騙市民、敷衍了事。

觀傳局長陳淑慧5日回應，何孟樺應有些誤解。以東區而言，在燈飾、環境、藝術入店等措施，經費不可能只有12萬元。另在燈會期間，不只有加碼配套如集章活動，亦有媒體、踩線團等觀光宣傳。

陳淑慧強調，觀光活動要讓產業有感，讓數據說話才最真實。如今人潮已經出現，她十分樂觀。如果商家、各界要打分數，希望能等到活動辦完再打。