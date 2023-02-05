女星阿雅（柳翰雅）2014年低調嫁給華裔男友Tony，同年7月生下女兒柳小寶，升格人母的她超級愛女兒，隨著柳小寶長大，阿雅也曬出與女兒一起包餃子的影片，母女的互動也讓倍感溫馨，而阿雅9歲愛女模樣也隨之曝光。

阿雅在小紅書曬出與寶貝女兒柳小寶一起包餃子的短片，並配文道：「提前祝大家元宵節快樂，雖然我還在包餃子。」影片中，可以看到阿雅穿著大紅色的毛衣，而9歲的女兒柳小寶也穿著同樣是紅色洋裝，她披散著頭髮，看起來十分文靜甜美。

寵愛女兒的阿雅特意為柳小寶調了她最喜歡的番茄蛋的餡料，可看到柳小寶在包餃子的過程中總會忍不住偷吃，結果阿雅只顧著自己大講童年時媽媽教她包餃子的回憶，絲毫沒發現柳小寶正在偷吃而阿雅發現後也覺得又氣又好笑，忍不住吐槽她：「到底是來包還是來吃的啊？」

阿雅與愛女柳小寶一起包餃子。(圖/阿雅 小紅書)

影片一出，許多網友紛紛表示阿雅與女兒的互動相當溫馨，不過最令大家驚豔的是，阿雅的女兒柳小寶長得特別好看，五官精緻而立體，披散一頭長髮，就像一個氣質的小公主，而大家也忍不住重提阿雅當年遭小S曝光醜照來比較，忍不住誇讚：「女兒長大後一定會更美麗。」