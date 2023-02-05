2023竹科管理協會「跨領域交流會」近日邀請法國巴黎第八大學教授暨國立清華大學講座教授陳珠櫻舉辦「法國科技藝術新傾向」講座，並邀請前工研院長史欽泰以科技與藝術作跨領域對話，讓科技與藝術互動擦出火花。

史欽泰指出，因好奇心與陳珠櫻跨領域對談，以了解科技與藝術之間的關聯性，因此新竹是個很特殊的地方，期望能在此成為新的桃花源。

陳珠櫻表示，當年因新竹科學園區半導體產業發展興盛，為了解此產業而訪問史院長，了解史欽泰在半導體的成果，而她本身也因母親及自己生病，對於生技的認知與了解，而以電腦程式對矽晶圓分析，卻發現它們可自由發揮變異性、隨機性，從神經心理學的角度來看，意味著想像力、創造力和創新，讓她有了以科技與藝術互動的念頭。

回來為清大設立藝術學院後，她即以科技藝術讓學生們有更大的創作空間，在2020年她帶著法國學生與清大學生共同學習，2021年清大在巴黎創作藝術展也進入平台參與，2022年法國學生與清大學生在3D即時互動，共創、共享平台，並在5小時內創作藝術作品。

她同時指出，史欽泰因好奇心與她對談，而她自己走上科技藝術利用電腦軟體進行創作也是好奇心使然，都是因心動即會去做的事。陳珠櫻說，科技產品講求功能性，在價格上無法拉高，而法國時尚產品價格都高主要是將精神加入所致。

科技與藝術互動中，跨領域均可在互動中找到更好的需求，相信都能夠讓大家過得更好與找到心中的桃花源。

2023竹科管理協會「跨領域交流會」主要為協會辦理「第3屆竹科預防醫學論壇」暖身，第3屆竹科預防醫學論壇將於3月18日登場。