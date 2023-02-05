朱立倫出席雲林縣黨部新春團拜，他與沈宗隆互相握手拜年。（周麗蘭攝）

明年將舉行總統大選，國民黨人選混沌不明，地方民代也仍在觀察，雲林縣議會議長沈宗隆5日參加國民黨新春團拜時開出第一槍說，侯友宜目前聲量很高，但他個人認為是民進黨在灌聲量，他覺得朱立倫在學經歷與資歷、對國民黨重任的承擔上，是很適當的候選人。

朱立倫今（5日）到雲林縣黨部參加新春團拜，朱立倫致詞拜年後，立委林文瑞、副縣長謝淑亞、縣議會議長沈宗隆接著致意。

沈宗隆表示，去年的選舉大家非常覺醒，民進黨已讓老百姓非常失望，不論是8年8800億、前瞻計畫、疫苗經費，相信大家都知道，如何杜絕歪風、如何預防下一代要過窮困僚倒日子，是這一代的責任。

朱立倫出席雲林縣黨部新春團拜，與黨員握手致意拜年。（周麗蘭攝）

朱立倫（揮手者）出席雲林縣黨部新春團拜。（周麗蘭攝）

沈宗隆說，2018年九合一大選，民進黨掉了200萬票，不知為什麼一年多票衝那麼高，從中什麼原因不知道，但國民黨需要自我檢討，總統初選機制就已分裂，民進黨雖分裂但在投票時集中全力火力，國民黨各自走各自，國民黨需自我檢討、反省為什麼2018年那麼好，2020會一敗塗地？

沈宗隆話鋒一轉說，前總統馬英九與郝龍彬一個小圈圈，戰鬥藍又一個小圈圈，韓粉心理上對侯友宜市長、盧秀燕市長有意見，他本人是韓粉，所以他個人對侯、盧是有意見，但國民黨必須要團結，不能再重倒覆轍，要仔細想想未來總統人選那一個較適合。

沈宗隆直言，侯友宜目前聲量很高，他個人認為是民進黨在灌他的聲量，所以不能肯定他的民調高一定會勝選，因為他南部沒有選票、資源，南部人多數不支持他，今天為什麼講這些話，因為有韓國瑜的前車之鑑，有人說韓國瑜在選總統時，盧秀燕、侯友宜沒有站出來相挺，侯甚至扯後腿，這些話是不是確實？他個人認為是確實，如果有一天，黨主席綜觀所有民調，是侯友宜出來選，要不要支持他？在國民黨內部有很多矛盾，但沒有分裂的本錢。

沈宗隆表示，他個人認為朱立倫以學經歷個人資歷，承擔國民黨的重任，是很適合的候選人，在國民黨艱困的時代，每個月要借3000萬，朱願意承擔責任，代表他的能耐足夠，也很多好朋友默默支持國民黨，朱立倫有這種氣魄、願意承擔責任，適合承擔國民黨這次的重責大任。