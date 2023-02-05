香港特首李家超率團訪問沙烏地阿拉伯，5日早上抵達該國首都利雅德。他向媒體表示，將與當地投資部大臣會面，有信心落實相當數目協議，且會訪問沙烏地阿拉伯國家石油公司，希望對方來港第二上市。

香港星島網報導，李家超說，相信此次在投資、合作機會方面會有良好溝通，並指出「相信都會有相當數目的一些協議希望可以落實」，感覺沙國政府非常積極。他提到，希望此次行程可以建立友誼，並開設兩地交流、合作，而且互相推廣，盡量增加兩地合作。

李家超其後於社交平台補充說，感謝沙國投資部副大臣Badr AlBadr及沙國駐港總領事Hamad Aljebreen在機場迎接，亦感謝中國駐沙國大使館臨時代辦殷立軍在場迎接。他表示，在未來一周，將帶領特區代表團在利雅德和阿拉伯聯合大公國的阿布達比及杜拜進行訪問，包括拜訪當地政府官員，與商界、財務、投資和專業人士等會面，參與研討會和其他推廣活動。

代表團成員除了特區主要官員，其中還包括30多位來自商界、專業服務界、金融服務界、創新科技界等的精英。

李家超指出，中東地區是大陸「一帶一路」倡議的重要節點，發展蓬勃，潛力無限，這次訪問代表香港積極主動參與和推動「一帶一路」倡議的實踐。「政府未來工作其中一大目標是聚焦發展經濟，向大陸及海外全方位推廣香港。」

李家超還提到，隨著沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國兩國尋求加強投資能力，實現經濟多元化和推行智慧城市計畫，香港的金融服務、商業和專業服務以及科技新創企業可在中東地區找到龐大的機會。

李家超強調，在與中東的政府官員和大型企業高層會面時，會鼓勵他們來香港設立辦公室，開拓業務。他還分享其在機上認識了香港兩位年輕企業家，了解了他們的從商經驗，以及他們與中東的緊密聯繫。