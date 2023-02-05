台大前校長管中閔卸任後，多次在臉書分享台大校長遴選案始末，管中閔表示，當年接獲前校長陳維昭電話通知當選台大校長，和妻子第一個反應都相當驚訝，隨後也聽取朋友建議發聲明和政治劃清界線，仍受到不少網友攻擊、抹黑，前校長李嗣涔安慰他，「我們台大選校長沒有不吵鬧，鬧個兩三個禮拜就沒事了」，但他沒想到這一鬧就是1年。

管中閔昨（4）日個人臉書指出，2018年1月5日晚間吃了一碗麵後，就進入「半昏迷」狀態，8點多家裡電話響起，妻子接到前校長陳維昭通知，遴選委員會投票結果由他擔任台大新任校長，結果出乎意料，讓他瞬間清醒，掛上電話後和妻子互望說了一句「怎麼可能？」

管中閔表示，從參加遴選開始到結束，一直認為當選機率很低，在沒有人脈、沒有向任何人請託，甚至參選前和許多遴選委員根本不認識的情況下當選，顯然多數遴選委員並沒有被非學術因素所影響，而且認同了他的治校理念，他坦言非常感動。

管中閔說，當時接獲不少道賀訊息，朋友也提醒他，因為他當選出乎很多人意料，可能會出現政治性攻擊，要他發聲明和政治劃清界線，他手寫聲明中除感謝遴選委員會，也強調不再參加任何政黨、黨派活動。

管中閔指出，他當選台大校長，很多新聞報導都很正面、勵志，但也有部分媒體認為投票制度設計造成委員們「失誤」，才使他「僥倖」出線。他說，1月7日舉辦當選後第一場記者會，網路很快出現謠言和攻奸，抹黑醜化成各種負面新聞。

管中閔坦言，這些攻擊對他形成很大的壓力，心情也日趨低落，他還是強打精神，盡快籌組學校未來的行政團隊，也拜訪幾位老校長，其中前校長李嗣涔還安慰他，「我們台大選校長沒有不吵吵鬧鬧的，不要擔心，讓他們鬧個兩三星期就沒事了。」但管中閔說，沒料到這一鬧就是1年。