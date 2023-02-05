這兩天受華南雲雨區東移影響，中北部有出現降雨情形，專家表示，未來一周東北季風偏弱，周五將有鋒面通過，雖然鋒面系統仍活躍，但南部難有足夠的春雨，須有節水的準備。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，昨晚到今日清晨受到華南雲雨區東移影響，中北部仍然有飄雨到小雨的狀況，越往北降雨越明顯，不過降雨量仍然不多，中部降雨則不太明顯。

今晚到明天台灣北部到東海上空將有低壓鋒面系統發展出來，由於北方短期內還是沒有明顯冷空氣往南推下，明天鋒面掠過北部後仍然有殘留微弱的南北風交會環境，到周二午後東北季風才會增強，因此今天到周二北部都持續有降雨機會，中部明下半天有降雨空檔，南部則是在周一深夜到周二清晨有短暫雨的機會。

柯聿寧指出，預計周二晚間到周三上半天東北季風短暫增強，西半部天氣好轉，北部迎風面仍短暫雨；周三午後東北季風減弱轉偏東風；周四則進一步轉為東南到偏南風環境，各地都有更明顯的回溫幅度，同時長江流域到台灣北方再度有低壓鋒面系統發展；周五受到鋒面通過影響，中北部又再度有一波陣雨機會，但對南部的影響還是不太明顯。

柯聿寧表示，未來一週的天氣變化較多，除了周三清晨外，其餘幾天的早晚都有起霧或低雲偏多的機會，雖然華南雲雨區、鋒面系統比較活躍，但對於南部來說還是沒辦法帶來太多春雨，仍需有節水的準備。