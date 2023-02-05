擁有甜美聲線的美女主播劉涵竹，近年來走出主播台轉往娛樂圈發展，性格率真的她更成為節目班底，但日前她提到，在節目中曾遭私下沒有交情的女來賓直嗆「做作」，讓她當場傻眼，而該女星事後也沒有來道歉，讓她有些走心。

劉涵竹目前為節目《小姐不熙娣》中的班底，日前她在節目上透露，她每次上節目前都會相當認真地填寫節目表單，而有次主題為「浮誇女」，她表示，那次依舊非常用心的填寫，並附上照片，甚至與她對腳本的工作人員都大讚她的故事相當厲害，不過由於該集節目的來賓講得滔滔不絕，她非常貼心的把時間都留給她們。

當該集節目進行到尾聲時，小S先是說一位女來賓做作，沒想到該名女星竟回「我哪有做作啊！涵竹才做作吧！」讓她當場傻眼，不過聽聞後坐在對面的蘿莉塔也替該女星緩頰表示，對方說不定是要讓她有鏡頭。

然而，主持人小S與派翠克也回憶當時得來賓猜出該女星應為劉伊心，劉涵竹聽到後也點頭，不過她也趕緊解釋，因為與對方沒有私交，見面只會微笑打招呼，且一般在節目上開玩笑事後也會前來解釋，但對方都沒有，讓她心想「怎麼會這樣」。